В Японии начался 14-й этап сброса воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Он продлится до 25 августа

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) начали осуществление очередного, уже четырнадцатого этапа сброса прошедшей очистку технической воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом объявила японская компания.

В рамках очередного этапа, как и в предыдущие разы, планируется сбросить в океан 7,8 тыс. тонн воды. Он продлится до 25 августа.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.