Как отмечает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского, спрос на премиальный отдых в Крыму впервые за все время превысил спрос на подобный отдых в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Сфера туризма Республики Крым вошла в фазу устойчивого развития, что выражается в повышении качества отдыха при сохранении приемлемых цен. Это привело к активному росту турпотока к августу как к одному из самых популярных месяцев пляжного отдыха в Крыму и образованию пробок на Крымском мосту, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

"Сейчас в Крым едут туристы, которые действительно выбрали Крым. Возможно, здесь есть процент тех людей, которые выбрали Крым как альтернативу закрытым пляжей в Краснодарском крае, но в основном это сознательный выбор. Спрос на премиальный отдых растет как в Сочи, так и в Крыму, но впервые за все время в Крыму динамика роста на этот вид отдыха превысила динамику роста в Сочи. (По данным РСТ, спрос на премиальный отдых летом 2025 года в Сочи вырос на 12% в годовом выражении, а на аналогичный отдых в Крыму - на 15%). Поэтому подобный спрос повторится и в следующем году, если не будет каких-то серьезных аномалий", - сказал он.

Эксперт отметил, что сфера туризма Крымского полуострова вошла в фазу устойчивого развития, что выражается в повышении качества отдыха при сохранении приемлемых цен. Это привело к стабильному росту турпотока. По его мнению, он точно продолжится в течение нескольких лет.