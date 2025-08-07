Синоптики также обещают пыльную бурю и ливни

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сильный ветер до 25 м/с, пыльную бурю и ливни обещают в Туве, где действуют лесные пожары в труднодоступных местах. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение: днем 7 августа местами по Республике Тыва ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, усиления ветра до 25 м/с и более, пыльная буря", - говорится в сообщении.

В регионе действует высокий, 4-й класс пожарной опасности и введен режим ЧС в лесах. На помощь в борьбе с пожарами в Туве из федерального резерва были направлены 266 человек, также дополнительно прибыло 2 вертолета. Большинство пожаров тушат вручную из-за горной местности. В региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования ТАСС сообщили, что на утро 7 августа в Туве действует 16 лесных пожаров на общей площади 3, 3 тыс. га.