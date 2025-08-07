Протяженность их маршрута составляет 15 тыс. км

ЧИТА, 7 августа. /ТАСС/. Участники велопробега "Две Победы", посвященного 80-летию победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, а также 120-летию Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, прибыли в Читу. Всего спортсмены планируют проехать 15 тыс. км, сообщается в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.

"На мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев наши земляки встречали команду, за 10 дней преодолевшую расстояние 1 073 км от Иркутска до Читы. За время пути сменилось уже 11 авангардных групп. <…> Протяженность маршрута составляет 15 тыс. км и проходит по территории 15 железных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что велопробег "Две победы" стартовал в поселке Снегири Московской области 8 мая и финиширует 3 сентября на острове Сахалин. Участники будут находиться в пути 120 дней, что символизирует 120-летие профсоюза железнодорожников.

В Чите участники велопробега возложили цветы к Вечному огню в знак памяти и уважения к погибшим в ходе Великой Отечественной войны.