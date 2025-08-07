Уже определили организацию, которая будет заниматься федеральной особо охраняемой природной территорией

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Министерство природы, экологии и недропользования Запорожской области рассматривает вопрос создания в прифронтовом Васильевском муниципальном округе федеральной особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Великий Луг". Об этом сообщил и.о. министра природы, экологии и недропользования Владимир Капитонов в интервью ТАСС на первом этапе Докучаевской конференции, прошедшем в Бердянске.

"Мы буквально недавно с Москвой проводили совещание по созданию федерального ООПТ "Великий Луг". Она находится в городе Васильевка, это в прифронтовой части области", - сказал министр.

Однако на данный момент существуют трудности. Первая - прифронтовой район, вторая - последствия подрыва Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Как только обмелело Каховское водохранилище, по его словам, в той зоне практически перестали гнездиться птицы. "Там действительно были богатые угодья, и они действительно заслуживали внимания, потому что там десятки, сотни тысяч птиц гнездилось на этих островах. Сейчас островов-то нет там, все сплошная земля", - отметил Капитонов.

Глава министерства подчеркнул, что уже определена организация, которая будет заниматься ООПТ.

"Однозначно мы будем делать комплексное экологическое обследование каждой территории и уже с губернатором мы обсудили вопрос по контрольному надзору за территорией ООПТ, - сказал Капитонов. - Мы новые предприятия создавать никакие не будем, у нас есть одно предприятие - ГАУ "Мелитопольский лесхоз". Мы с ним создадим целое подразделение по ООПТ, будет заместитель директора, который будет заниматься этим направлением, будут инспекторы, и они будут за этой территорией присматривать, приводить ее в порядок, будут выделяться деньги на ее благоустройство".

Проект проведения всероссийских Докучаевских конференций, посвященный реабилитации естественных экосистем регионов РФ, был запущен в феврале 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Первая конференции по экореабилитации территорий Донбасса и Новороссии прошла в Ростове-на-Дону при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.