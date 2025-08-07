Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что школьные летние лагеря являются самым массовым видом отдыха у детей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Начало лета могло бы стать в школах временем для дополнительного образования, творческих и спортивных занятий, на которые не хватает времени в учебный год. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Во многих школах июнь является своеобразным продолжением учебного года в виде школьных лагерей. Считаю, что это время могло бы быть использовано с большей пользой для детей. Они могли бы по выбору заниматься тем, что любят, но не находят времени в течение учебного года: художественным и техническим творчеством, спортом. Это время может быть использовано для коллективной трудовой деятельности подростков, для добровольчества и благотворительности, благоустройства школы и классов. Подойдет любая творческая или общественно полезная деятельность, за которую не ставят оценки", - сказал Рыбальченко.

По его мнению, дети в это время могли бы также заниматься исследовательской деятельностью в различных кружках, если у них не было возможности посещать такие занятия в течение года.

Рыбальченко отметил, что школьные летние лагеря работают во всех регионах, это самый массовый вид летнего отдыха детей. "Формально этот вид детского досуга относится к оздоровительному, но только формально. Для работающих родителей это поддержка, но дети не очень любят ходить в школу летом. К тому же досуговые занятия не отличаются разнообразием", - сказал эксперт. Вместе с тем творческие, спортивные и другие занятия по выбору детей пошли бы всем на пользу.

Рыбальченко отметил, что сейчас звучат инициативы о сокращении летних каникул для детей или переносе начала учебного года на середину сентября, однако такие идеи он не поддерживает.

"В России и так очень большие летние каникулы, увеличим - вырастет учебная нагрузка, для родителей тоже проблема, с кем оставить ребенка дома. Сокращать тоже не нужно, мы должны развивать семейный отдых, родители должны иметь возможность отдохнуть с детьми в течение летнего времени", - считает Рыбальченко.