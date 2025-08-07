Власти региона активно работают с операторами связи

САРАТОВ, 7 августа. /ТАСС/. Новые точки бесплатного Wi-Fi в первую очередь создают на конечных и пересадочных остановках общественного транспорта в Саратове. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

Ранее в регионе вводились временные ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности во время угрозы атаки БПЛА. Для снижения неудобств жителей губернатор Роман Бусаргин поручил составить карту существующих точек доступа и сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi.

"Мы занялись с одной стороны популяризацией мест, где Wi-Fi есть. В Саратове действительно было их огромное количество. Мы сейчас больше сконцентрированы на конечных остановках общественного транспорта, на пересадочных остановках, где очень много людей. Где по разным причинам этих точек не было", - сказал Старков.

По его словам, для расширения точек с бесплатным Wi-Fi власти активно работают с операторами связи. В частности, предлагают места, где можно создать такие точки. "Это живой механизм. Порядка 10% точек периодически меняются. Поэтому мы приняли решение <..> [примерно] раз в две недели обновлять карты", - добавил министр.