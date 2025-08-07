Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной, сообщил глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Дефицита питьевой воды в Республике Крым сейчас нет, подача воды в Симферополе стабильная, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной. В Симферополе стабильная подача воды составляет до 80 тысяч куб. м в сутки из подземных источников. При этом по состоянию на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока составляет около 75,8 млн куб. м, наливных водохранилищ - 29,4 млн куб. м", - сказал он, отметив, что в подсчетах не учтено Чернореченское водохранилище, располагающееся на территории Севастополя.

Ранее сообщалось, что для обеспечения питьевой водой южного берега по нацпроекту "Экологическое благополучие" федерального проекта "Вода России" будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Аксенов сообщил, что сейчас на объектах проводятся экологические, гидрогеологические, геологические, инженерно-геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Строительство водохранилищ планируется начать в 2026 году, а завершить - не позднее 2030 года.

Также в Крыму начался капитальный ремонт двух участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 9 км в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", на это выделено 890 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Глава региона добавил, что сейчас власти региона разрабатывают единую схему водоснабжения и водоотведения Республики Крым по всем муниципальным образованиям.

Ранее в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что аномальная жара в июле 2025 года в Крыму, а также отсутствие необходимого уровня осадков привели к пересыханию рек в республике, питающих крымские водохранилища: пересохла река Черная в верховье, прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а ранее в июне по этой же причине пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища. Общий объем воды в естественных водохранилищах к началу августа 2025 года сократился на более чем 50 млн куб. м. в сравнении с августом прошлого года - до 90 млн куб. м.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.