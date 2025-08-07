Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении от 08:22 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение перекрывали с 02:08 до 07:45 мск, после чего перед Крымским мостом образовалась очередь в 2 320 автомобилей.