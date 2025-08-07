Собянин: строительство сети от МСД до Юрловского проезда готово почти на 70%

Мэр Москвы отметил, что дорога свяжет жилые кварталы, новые застройки, промышленные зоны и бизнес-центры районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти столицы планируют завершить строительство улично-дорожной сети от МСД до Юрловского проезда до конца 2025 года. Так, на сегодняшний день работы выполнены почти на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Построим почти шесть км новых дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение. Обновим и проложим 95,5 км инженерных коммуникаций и благоустроим прилегающие территории. Работы выполнены почти на 70%. Планируем закончить их до конца года", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что дорога свяжет между собой жилые кварталы, новые застройки, промышленные зоны и бизнес-центры районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково. В результате строительства жителям района будет доступна более удобная и современная транспортная сеть, которая позволит снизить загруженность прилегающих дорог.

Кроме того, ремонт коснется улиц Сельскохозяйственной и Декабристов.