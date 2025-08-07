Под командованием Зоригто Ангархаев штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населенных пунктов ДНР, сообщил глава региона Алексей Цыденов

УЛАН-УДЭ, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащий из Бурятии, участник специальной военной операции (СВО) Зоригто Ангархаев удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

"Нашему воину, гвардии подполковнику Зоригто Дугар-Жаповичу Ангархаеву, присвоено звание Героя России. Указ подписал наш президент Владимир Владимирович [Путин], - написал Цыденов. - Под его командованием штурмовой отряд 5-й танковой бригады 36-й армии освободил 11 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Особенно отличились при штурме Угледара - задание было тяжелое, но наши справились".

Глава региона отметил, что военнослужащий имеет орден Мужества. "Гордимся! Герои с большой буквы", - добавил он.