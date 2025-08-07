В ДНР планируют законодательно закрепить поддержку студотрядов

Одно из положений законопроекта предполагает создание совета, который будет координировать деятельность студотрядов в республике

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Депутаты ДНР подготовили законопроект, направленный на поддержку студенческих отрядов, сообщил руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Ярослав Зубащенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в Донецке.

"Два часа назад мы вместе с комитетом по молодежной политике Народного собрания обсуждали закон о поддержке деятельности студенческих отрядов. Я уверен, что в ближайшее время он появится у вас на подписи", - сказал Зубащенко.

Он добавил, что одно из положений законопроекта предполагает создание совета, который будет координировать деятельность студотрядов в республике. "Я понял, насколько у вас чувствительное отношение к молодежи, насколько вы понимаете важность воспитательного процесса, это видно, видна поддержка. За это - огромное спасибо", - обратился Зубащенко к Пушилину.

"Для нас студенческие отряды, строительные студенческие отряды в том числе, я считаю, играют важную роль, потому что нам нужно строить, - отметил глава республики. - Ребята абсолютно заряженные, ребята абсолютно адекватны в той ситуации, той обстановке, в которой мы живем".

В комментарии ТАСС руководитель центрального штаба РСО отметил, что принятие закона "будет еще одной из ступеней, которую пройдет движение в регионе и даст определенный импульс его развитию".

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.