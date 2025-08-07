Запланированная интерактивная выставка "Та самая Москва" посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пространство форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", где планируется представить выставку "Та самая Москва", открылось в 7 августа для посетителей в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент ТАСС.

Изначально площадку фестиваля планировали открыть 1 августа, однако, начиная с 1 августа, дни на сайте "Территории будущего. Москва 2030" в "Манеже" были обозначены как выходные, а в объявлении указывалось, что дата открытия еще уточняется. Ранее анонсировалось, что площадка будет работать до 31 августа.

Запланированная в "Манеже" интерактивная выставка "Та самая Москва" посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности. На экспозиции общей площадью 11 тыс. кв. м посетителей познакомят с транспортной инфраструктурой столицы, московским метро, градостроительным планированием, программой реновации, новым стандартом развития Москвы, высокотехнологичной промышленностью и многим другим. Как сообщалось, научно-популярная программа выставки "Та самая Москва" в лектории "Манежа" включит встречи с экспертами и звездами, а также лекции и мастер-классы.

Кроме того, в семейном досуговом центре площадью 1,5 тыс. кв. м для юных посетителей и их родителей подготовлены развлечения с подарками. Частью уличной экспозиции выставки станет головной вагон поезда "Москва-2024" весом более 30 тонн на Манежной площади. Также организаторы представят восемь симуляторов. Четыре из них - транспортные: это тренажеры метро, трамвая, электробуса и пригородного поезда. Впервые можно будет увидеть симуляторы строительной техники - экскаватора, бульдозера, башенного крана и погрузчика. Гостей ждут более 10 тематических пространств с интерактивами о разных аспектах развития города, а также более 50 экспонатов высокотехнологичной московской промышленности.

Как значится на сайте форума-фестиваля, экспозиция будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 по выходным, понедельник - выходной день.