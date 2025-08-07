О регистрации Александра Дронова кандидатом сообщили в облизбиркоме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов зарегистрирован кандидатом на предстоящие выборы главы региона, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Александр Дронов зарегистрирован", - сообщили ТАСС в облизбиркоме.

Ранее Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы региона - это Алексей Чурсинов от ЛДПР, Николай Швабович от регионального отделения партии "Справедливость России - Патриоты - За правду", Николай Захаров от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Ольга Ефимова от Коммунистической партии Российской Федерации.

12-14 сентября в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора. Они проводятся в связи с тем, что 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Позже Никитин был назначен заместителем министра транспорта России, а затем и министром. Исполняющим обязанности губернатора, а с 5 марта - врио губернатора был назначен первый замгубернатора Дронов. В мае он был выдвинут на губернаторские выборы на конференции регионального отделением "Единой России".