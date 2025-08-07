Протяженность новой четырехполосной автодороги составит 1,96 км, сообщили в мэрии города

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект автомобильной дороги, которая обеспечит выезд из новосибирского Академгородка на трассу к наукограду Кольцово и подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ). Сметная стоимость строительства составляет 3,83 млрд рублей, сообщили в мэрии Новосибирска.

"Новая дорога обеспечит удобный подъезд к СКИФ - ключевому объекту программы "Академгородок 2.0", - говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что также дорога разгрузит улицы, по которым сейчас проходит основной трафик в сторону Кольцово и микрорайона Нижняя Ельцовка.

Согласно проекту, протяженность четырехполосной дороги составит 1,96 км. Объект получит статус магистральной улицы общегородского значения второго класса.

Центр коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики установки позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей - химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также ЦКП "СКИФ" поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Программа "Академгородок 2.0" разработана Сибирским отделением РАН и правительством Новосибирской области. В нее входит строительство СКИФ и Центра компетенций "Генетические технологии", а также ряда других центров и комплексов.