МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Телебашни в городах России включат праздничную подсветку 13 августа по случаю годовщины Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"13 августа - дата образования Российской телевизионной и радиовещательной сети. РТРС, крупнейшей в мире сети цифрового эфирного телевидения и FM-радиовещания, естественной монополии в области связи - исполняется 24 года. Телебашни РТРС по всей стране отметят день рождения включением праздничных сценариев архитектурно-художественной подсветки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Останкинская телебашня покажет на медиафасаде поздравительный ролик в цветах триколора. Башни в Благовещенске, Самаре, Смоленске, Челябинске и Черкесске выведут логотип РТРС. Слоган "Это наше. Это работает" и динамические изображения логотипа цифрового эфирного телевидения "бабочка" в световых сценариях высотных объектов Казани, Пензы, Ростова-на-Дону, Уфы, Ярославля.

"На медиафасадах брянской, новосибирской, симферопольской, тверской башен помимо логотипов отобразятся фейерверк, пульсирующие радиоволны, настроечная таблица, надписи "С днем рождения РТРС!", "РТРС 24 года" и "Вместе мы сила". Шпиль омской телебашни будет стилизован под триколор", - добавили в пресс-службе.

Также на световые панно башен Нижнего Новгорода, Нальчика, Саратова, Перми, Улан-Удэ будут выведены разноцветные переливы и салют. Праздничные иллюминации появятся на телебашнях и мачтах в Биробиджане, Братске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Оренбурга, Майкопе, Махачкале, Нижнекамске, Саранске, Саратове, Свободном, Сочи, Тамбове, Туле и других городов.

О предприятии

Созданное указом президента России в 2001 году предприятие объединяет 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс. Как оператор эфирной трансляции теле- и радиоканалов РТРС выступает системообразующим предприятием для телекоммуникационной отрасли, в том числе основным оператором услуг связи для региональных вещателей. Услуги РТРС имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, содействуют реализации конституционного права граждан на получение информации.

Цифровая телесеть РТРС включает более 5 тыс. передающих станций и обеспечивает 98,6% жителей России возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций.

Самый известный объект компании - 540-метровая Останкинская телебашня, высочайшее сооружение России и Европы. Технологический комплекс обновляется в соответствии с курсом на импортозамещение.

Предприятие планомерно модернизирует по российским стандартам и расширяет телерадиосеть Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Его инфраструктура используется для обеспечения граждан интернетом и мобильной связью, оповещения о чрезвычайных ситуациях, оперативной КВ- и УКВ-радиосвязи и внедрения смежных услуг. ОТТ-платформа РТРС.Плюс", разработанная предприятием в интересах региональных вещателей, работает в Липецкой, Новосибирской и Свердловской областях, Республике Башкортостан, Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.