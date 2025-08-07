Он освобожден армянским МИД от своей должности, решение связывают с его несогласием с позицией властей в отношении Армянской апостольской церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Представитель офиса почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна подтвердил корреспонденту ТАСС его отзыв со стороны МИД Армении, однако заявил, что Спартакян находится на рабочем месте и продолжит работу до получения соответствующего официального письма российского МИД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спартакян освобожден армянским МИД от своей должности, решение связывают с его несогласием с позицией армянских властей в отношении Армянской апостольской церкви и бизнесмена Самвела Карапетяна.

"[Его] консульство на территории России пока действует, так как от МИД России официальное письмо мы не получили. <…> Нарек Спартакян сейчас работает, находится в офисе, пока мы ждем официального письма от МИД России о том, с какого числа мы приостанавливаем нашу работу. <…> Армянская сторона его отозвала, но так как мы находимся на территории России, российский МИД должен официально уведомить, с какого числа мы должны приостановить работу консульства, снять таблички и спустить флаг", - сообщил собеседник агентства, добавив, что решение о продолжении деятельности консульства и назначении нового почетного консула будет приниматься армянской стороной.

Спартакян занял пост почетного консула Армении в Екатеринбурге в 2018 году.

29 мая в ходе заседания правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в "чулан, где хранится всякая рухлядь". Пашинян позже также заявил, что власти республики должны иметь право "решающего голоса" в вопросе избрания главы Армянской церкви. Обращаясь 10 июня в телеграм-канале к верующим, премьер предложил создать координационную группу для отстранения Гарегина II и избрания нового католикоса. Оппозиция выступила с резкой критикой действий премьер-министра, обвинив его в "подрыве единства армянского народа", а ряд общественно-политических деятелей выступил за отлучение Пашиняна и его жены от церкви.

Бизнесмен Самвел Карапетян задержан 18 июня сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении, ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, инициирован процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего ему.