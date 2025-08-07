В военную прокуратуру по Центральному военному округу направлено три архивных уголовных дела для принятия решения, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Решения о реабилитации 15 репрессированных за пособничество нацистам в годы войны были отменены в Томской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Прокуратура Томской области ознакомлена с 110 архивными делами в отношении 190 реабилитированных лиц, которые привлекались к уголовной ответственности по статьям 58.1-58.14 УК РСФСР. <…> В ходе детального изучения архивных уголовных дел отменена реабилитация в отношении 15 лиц. В военную прокуратуру по Центральному военному округу направлено 3 архивных уголовных дела для принятия решения по существу", - сказано в сообщении.

Уточняется, что решения о реабилитации были вынесены на основании Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий".