Строительство нового корпуса Видновского перинатального центра завершат в 2027 году

Новый корпус на 200 коек будет расположен в шаговой доступности от главного

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый корпус Видновского перинатального центра планируется построить до 2027 года. Это позволит увеличить мощность медучреждения в два раза, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Видновский перинатальный центр себя зарекомендовал. На протяжении многих лет его команда дает очень хорошие результаты, в частности, это низкая детская смертность. Многие едут сюда рожать, потому что здесь работают настоящие профессионалы. Они спасают деток в самых разных, в том числе сложных случаях. <…> Мы закладываем новый большой корпус", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что строительные работы нового корпуса планируется завершить в 2027 году. Это позволит почти вдвое увеличить мощность действующего медучреждения.

По данным пресс-службы, новый корпус на 200 коек будет расположен в шаговой доступности от главного. Здесь разместятся родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и другие. Также будут обустроены кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.

Отмечается, что ежегодно в Видновский перинатальный центр обращаются около 15 тыс. будущих матерей из Серпухова, Каширы, Подольска, Ступина, Домодедова, Чехова, Ленинского и других округов Подмосковья. Также сюда приезжают жительницы Москвы и иных регионов.