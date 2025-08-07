Эксперт Решетун назвал особо вредным домашний алкоголь

Это связано с отсутствием должной очистки, пояснил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Алкоголь, который изготавливается в домашних условиях, является особенно вредным, так как не проходит необходимые этапы очистки, сообщил ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Как сообщили ранее в Объединенной пресс-службе судов Кубани, в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе погибли не менее 10 человек.

"Принципиальной разницы между домашним алкоголем и изготовленным заводским способом не существует. Отравиться можно очень легко как кустарным алкоголем, так и алкоголем, изготовленным заводским способом. Однако при изготовлении домашнего алкоголя продукт не проходит дополнительные стадии очистки и фильтрации - все те стадии, которые он проходит при заводском изготовлении. Также в кустарно изготовленном домашнем алкоголе может быть большое количество сивушных масел и других различных веществ", - сказал он.

Эксперт добавил, что при этом, особенно в жару, организм испытывает стресс, и при дополнительной нагрузке в виде алкоголя сердечно-сосудистая система может негативно отреагировать на подобные раздражители. "Поэтому в жару никакой алкоголь употреблять нельзя. Да и вообще любой алкоголь - это яд для организма, поскольку действует на молекулярном уровне, а также комплексно на весь организм", - заключил он.