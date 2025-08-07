Ограничения введут в связи с соревнованиями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение и парковка для транспорта на ряде набережных и улиц в центре города будут ограничены 10 августа в связи с проведением соревнования "Лига триатлона & ironstar Москва 226". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение будет закрыто в период с 06:00 до 23:30 на улицах: Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года; на набережных: Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Лефортовская, Академика Туполева, Сыромятническая, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Устьинская", - говорится в сообщении.

Также в этот период движение будет ограничено на мостах: Карамышевский, Малый Устьинский, Астаховский; на проспекте Маршала Жукова и на Звенигородском шоссе.

"На участках временных перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка", - предупредили в департаменте.

Кроме того, 10 августа с 07:30 до 19:30 будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту.