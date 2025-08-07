Они установят дополнительные водоматы и наладят гуманитарные поставки в больницы ДНР, где наблюдается острый дефицит воды, сообщил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Предприниматели из Таганрога установят дополнительные водоматы и наладят гуманитарные поставки в больницы ДНР, где наблюдается острый дефицит воды, сообщил глава региона Денис Пушилин на встрече с волонтерами и молодежью в Донецке.

Власти ДНР установили предельную цену на разливную воду. Большинство предпринимателей снизили цену до 3,50 рубля за литр, часть - оставила прежний ценник, другие - временно закрыли точки продажи. Вопрос взяла на контроль прокуратура, а также региональный Минпромторг. За неделю они проверили более 3 тыс. предпринимателей, нарушения выявлены у 32. После проведенных бесед, бизнесмены установили рекомендованную цену.

"Из Таганрога пришло [сообщение], говорят, мы готовы, в цену мы вкладываемся, готовы расставлять водоматы. Сейчас уже они будут расставлять дополнительные водоматы там, где не хватает, - сказал Пушилин. - Плюс они еще будут доставлять воду в виде гуманитарки как раз по больницам".

Он добавил, что уже определены учреждения, куда направят гуманитарные поставки. Для жителей компания готова реализовывать воду рекомендованной цене. "Это про неравнодушие и соучастие в такие сложные моменты", - заключил руководитель республики.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.