Пушилин: вторая нитка водовода из Дона не закроет потребность ДНР в воде

Как сообщил глава региона, стоимость проекта оценивается в десятки миллиардов рублей

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Вторая нитка водовода из Дона в ДНР, строительство которой обсуждается, стоит десятки миллиардов рублей, но не закроет полностью потребность республики в воде, сообщил глава региона Денис Пушилин на встрече с молодежью в Донецке.

Во вторник глава ДНР сообщил о проработке вопроса строительства второй нитки водовода из Дона в республику. На встрече Пушилина спросили о перспективах реализации проекта.

"Этот вопрос прорабатывается, один из, наверно, основных в той проработке альтернативных возможностей получить дополнительно воду. Но я вам скажу, это десятки миллиардов рублей стоимость этой нитки водовода. Десятки миллиардов. Что такое десятки миллиардов - это дороги, школы, больницы, которые мы должны сейчас вычеркнуть или отложить на неопределенное время, вот - водовод. Очень непростые решения, если бы это так было просто. <...> Вторая нитка не закрывает полностью все наши проблемы и не обеспечивает полное водообеспечение, а стоит огромнейших денег", - ответил Пушилин.

Он добавил, что первая нитка водовода из Дона ежесуточно дает республике 250 тыс. куб. м воды при 850 тыс. необходимых.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.