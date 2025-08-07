В Минтруде заявили о необходимости роста доли выпускников колледжей и техникумов

Заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин отметил, что к 2030 году структура выпуска должна измениться таким образом, чтобы 70% выпускников были со средне-профессиональным образованием

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Доля выпускников колледжей и техникумов в России к 2030 году должна вырасти до 70%. Об этом сообщил заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин в рамках Всероссийского форума "Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты".

"Сегодня у нас в структуре выпуска примерно 50 на 50, чуть больше выпускается ребят с высшим образованием, чуть меньше половины - со средне-профессиональным образованием. И за следующие пять лет структура выпуска должна трансформироваться таким образом, чтобы 70% выпускников были ребятами со средне-профессиональным образованием и [занимали] в основном специальности квалифицированных рабочих. Это достаточно серьезный вызов", - сказал он.

Замминистра добавил, что порядка 40% выпускников, которые окончили вузы, идут работать по профессиям, которые требуют средне-профессионального образования. По его словам, к 2030 году трудоустройство выпускников в целом должно вырасти до 68%.

"В рамках национального проекта "Кадры" мы проводим масштабную работу по профориентации и маршрутизации обучающихся, понимая, что эта работа должна начинаться со школьной скамьи, для того чтобы через пять-семь лет мы, правильно сориентировав ребят, получили на выходе молодых специалистов, которые будут работать по востребованным профессиям в тех отраслях экономики, которые нуждаются в кадрах", - сказал Платыгин.

О дополнительных нововведениях

Помимо этого, в 2025 году с 1 сентября будет запущен механизм проактивного информирования для студентов и абитуриентов через портал госуслуг.

"В случае интереса к формированию карьерного портфолио, ребята смогут перейти на портал "Работа в России", там будет создан специальный лединг, специальный сервис, который поможет правильно сориентироваться в разных сервисах, которые предлагают кадровые центры. <…> И в 2026 году мы уже планируем провести работу по формированию системного подхода. В его основе будет лежать создание карьерного портфолио каждого студента в рамках обучения", - добавил Платыгин.

Замминистра отметил, что с 2026 года также появится возможность сформировать "цифровой портрет" школьника, который станет частью будущего портфолио студента. Также для школьников будет создан механизм целевых профориентацтонных приглашений на мероприятия и интерактивная запись.

Всероссийский форум "Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты" проходит в Томске 7-8 августа.