Из конкурсной массы должника, а Вячеслав Гайзер ранее был признан банкротом, исключена его квартира в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе суда

КИРОВ, 7 августа. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, осужденный за коррупционные преступления, и его бывшая супруга Наталья Гайзер не смогли отстоять в суде свою квартиру в Москве, где Гайзер намеревался жить и работать после освобождения.

Из конкурсной массы должника, а Гайзер ранее был признан банкротом, исключена его квартира в Сыктывкаре. Второй арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня Второй арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы Гайзера Вячеслава Михайловича, Гайзер Натальи Геннадьевны и оставил в силе определение Арбитражного суда Республики Коми, в соответствии с которым определено жилое помещение, защищенное исполнительским иммунитетом, и из конкурсной массы должника исключена квартира в Сыктывкаре", - сообщили ТАСС в суде. Решение может быть обжаловано в течение месяца в кассационной инстанции - Арбитражном суде Волго-Вятского округа, добавили в суде.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление АО "Коми холдинговая компания" и признал Гайзера банкротом. Холдинговая компания заявила о банкротстве из-за долга экс-главы региона в размере 64 млн рублей. В обоснование наличия задолженности кредитор представил суду решение Сыктывкарского городского суда.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По ключевому обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) все фигуранты были оправданы. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. Ключевым активом, которым завладели фигуранты, являлось ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", стоимость которого, по разным оценкам, составляла от 1 млрд до 3,5 млрд рублей, в итоге она была оценена в 2,4 млрд рублей.