"Коперник": июль вошел в тройку самых теплых месяцев в мире с начала наблюдений

Средняя мировая температура воздуха в этот период составила 16,68 градуса

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Седьмой месяц 2025 года стал третьим самым теплым июлем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщила европейская Служба по изменению климата "Коперник".

По ее данным, средняя мировая температура воздуха в июле составила 16,68 градуса, что на 0,45 градуса выше среднего значения за 1991-2020 годы, и на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900 годы). Самый теплый июль, зарегистрированный на сегодняшний день, был в 2023 году, когда средняя температура достигала 16,95 градуса, за ним следует июль 2024 года с температурой 16,91 градуса.

"Спустя два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений последняя серия глобальных температурных рекордов на данный момент завершилась", - отметил директор европейской службы Карло Буонтемпо. Однако это, по его словам, не означает, что изменение климата остановилось. В июле, как указал он, наблюдались последствия глобального потепления в виде экстремальной жары и катастрофических наводнений.

Если концентрацию парниковых газов в атмосфере не удастся быстро стабилизировать, можно ожидать не только новых температурных рекордов, но и усиления этих последствий, предупредил Буонтемпо.

В то время как в Центральной Европе в июле наблюдались температуры ниже среднего и обильное количество осадков, в Швеции и Финляндии было необычно жарко. Юго-Восточная Европа также столкнулась с волнами тепла и лесными пожарами. Национальный температурный рекорд был зафиксирован в Турции, где температура воздуха составила 50,5 градуса Цельсия.

Среднемесячная норма - средняя температура для какого-либо месяца за 30-летний (базовый) период. Актуальные подсчеты проводят на основе данных за 1991-2020 годы, согласно рекомендации Всемирного метеорологического конгресса. Отклонение рассчитывают как разницу нормы и реальной среднемесячной температуры.