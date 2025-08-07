Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение текущего дня, сообщил руководитель ЦУР республики Исрафил Исрафилов

МАХАЧКАЛА, 7 августа./ТАСС/. Более 30 улиц в Махачкале остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом журналистам сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

В ночь с 6 на 7 августа жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии.

"Дагэнерго" информирует жителей Махачкалы о временном отключении электроснабжения, вызванном аварийной ситуацией на кабельной линии. Поврежден вводной кабель, в связи с чем ведутся срочные аварийно-восстановительные работы. В общей сложности без электричества остались более 30 улиц",- сказал Исрафилов.

По его словам, аварийно-восстановительные работы ведутся беспрерывно.

"Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение текущего дня. На месте работают специализированные бригады ОВБ-3, ВЛ-4, ТП-2, КЛ-2б. Задействовано 4 единицы техники",- добавил руководитель ЦУР.