Пробы морской воды, песка и гальки на пляжах соответствуют нормам, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили уборку пляжей в Туапсинском районе Краснодарского края, где 3 августа из-за подъема уровня воды в реках при дождях произошли подтопления. Пробы морской воды, песка и гальки на пляжах соответствуют нормам, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

По информации Роспотребнадзора, морская вода полностью соответствует действующим санитарным требованиям и безопасна для купания. Специалисты службы регулярно берут пробы воды, песка и гальки. И продолжат это делать. Пляжи уже все вычищены и принимают отдыхающих , - говорится в его заявлении.

По данным МЧС России, с подтопленных территорий в Краснодарском крае вывезено 780 тонн ила и мусора. В Туапсинском районе очищают социальные объекты, включая детские сады и школы, дороги, помогают жителям частного сектора. Оценочные комиссии обследовали 540 адресов.

Из-за проливных дождей 3 августа в Туапсинском муниципальном округе выпала двухмесячная норма осадков, в реках резко поднялся уровень воды, подтопило семь населенных пунктов. В муниципалитете был введен режим ЧС. В зоне подтопления находятся порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов.