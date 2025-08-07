Руководитель иппоцентра "Мир верхом" Наталья Соловьева отметила, что для реализации этого проекта нужна специальная медицинская бригада

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Иппотерапию для бойцов СВО впервые запустят в иппоцентре "Мир верхом" Республики Дагестан до конца года, планируется, что в первом потоке примут участие 13 человек. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказала руководитель иппоцентра "Мир верхом" Наталья Соловьева.

"Очень надеюсь, когда завершится лагерь, начнем реабилитацию бойцов у нас на территории конно-спортивного клуба "Узден" в Махачкале, для этого есть все и монтуар (специальная лестница для посадки на лошадь - прим. ТАСС), и база подходящая. <…> Мы сейчас пишем проект, в конце года соберем фокус-группу, это будет где-то 13 человек", - сообщила Соловьева.

По ее словам, для реализации этого проекта нужна специальная медицинская бригада. "Это очень непростой процесс, нельзя просто прийти и сесть на лошадь, перед этим много медицинских консультаций, тут надо работать не одним иппотерапевтам, а должна быть мультидисциплинарная бригада. Мы стремимся, чтобы были неврологи, ортопеды, которые смогут работать с нами и с пациентом непосредственно", - добавила спикер.