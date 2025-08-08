Еще в 12 млрд рублей обойдется реконструкция и строительство более 6 км сетей и очистных сооружений, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Штаб правительственной комиссии по региональному развитию поддержал проект по реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону, где во время сильных дождей регулярно подтапливает ряд территорий, согласовав на реализацию проекта почти 9 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону регулярно подтапливает ряд улиц из-за несправляющихся ливневок, регистрируются и трагические случаи. В 2023 году после сильного ливня в коллекторе обнаружили тело 82-летней жительницы Ростова-на-Дону Лидии Радченко, которая больше 50 лет проработала в школе учителем английского языка. Аналогичная ситуация произошла в городе в 2016 году, когда во время сильного дождя погибла 14-летняя девочка.

"Сегодня в правительстве России защитил проект реконструкции ливневой канализации в Ростове. Это для нас важнейшая задача. Уже много лет город затапливает во время ливней. Нам необходимо обеспечить нормальную жизнедеятельность южной столицы и предотвратить все негативные последствия, связанные с обильными осадками. Уже до конца этого года нам направят 1,5 млрд рублей. Вся сумма - 8,71 млрд рублей", - написал он в телеграм-канале.

По словам Слюсаря, город реконструирует ливневку в границах улиц Доватора и Жданова, что позволит решить проблему подтопления нового жилого района Левенцовский, а также перспективной промышленной застройки.

Еще в 12 млрд рублей, по его словам, обойдется реконструкция и строительство более 6 км сетей, очистных сооружений мощностью около 50 тысяч кубических метров в сутки. Реализовать проект намерены до конца 2028 года.