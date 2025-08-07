Также на пути к мосту установили 11 биотуалетов

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Волонтеры раздали находящимся в очереди автомобилистам свыше 3,5 тыс. бутылок питьевой воды вдоль трассы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Также на пути к мосту установили 11 биотуалетов, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

7 августа движение по Крымскому мосту перекрывали дважды, после чего к 10:00 мск перед Крымским мостом образовалась очередь из почти 3,5 тыс. автомобилей. По состоянию на 16:00 проезда ожидали около 2,8 тыс. машин.

"Свыше 3,5 тыс. бутылок воды раздали 7 августа автомобилистам на пути к Крымскому мосту. Две точки расположены вдоль трассы со стороны Тамани. Автолюбителям на дорогах помогают волонтеры, которые выдают бутылки по 0,5 л. Также на пути к Крымскому мосту установлено 11 биотуалетов", - говорится в сообщении.