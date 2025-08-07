В Москве открылась фотовыставка "Россия многонациональная: наследники Великой Победы"

Фотографии для выставки были отобраны среди работ на фотоконкурсе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Всероссийская выставка фотографий "Россия многонациональная: наследники Великой Победы", посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, открылась в Москве на Чистопрудном бульваре. 32 работы вошли в тематическую уличную инсталляцию, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка переплетает времена: у нас есть ряд фотографий "Ветераны, которых нет в живых", есть современные работы с бойцами СВО. Нам было важно показать основную идею - лица настоящих героев, кадры, которые отражают, как тяжело бороться с фашизмом. Каждая фотография заставляет задуматься", - рассказал ТАСС основатель выставки, председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов.

Фотографии для выставки были отобраны среди работ на фотоконкурсе, который проходил с января по май. Более 200 художников и 1 тыс. работ были оценены членами жюри. "В жюри было пять человек. У нас не было четкого плана, какие работы должны быть представлены на выставке, мы смотрели на работу, и если чувствовали и понимали, что хотел передать автор - мы ее отбирали", - обратил внимание Иванов.

О работах

Из 32 работ пять фотографий представлены от фотографа Андрея Бухарицина. Его произведения выполнены в черно-белой гамме, по словам автора, это позволяет отвлечь зрителя от лишнего фонового шума и отразить основную мысль картины.

"Великая Отечественная война в нашем сознании вспоминается по военно-историческим фильмам, которые у нас ассоциируются с черно-белой картинкой. В серии моих работ ч/ б-формат гармонизируют с концепцией: здесь главный акцент создается на деталях, лицах и технике. Эта намеренная задумка усиливает идею, которую я хотел донести", - объяснил ТАСС Бухарицин.

Фотограф также отметил значимость военных фотографий как источник передачи достоверной истории героев. "Нам довелось жить в эпоху перемен. Хотелось бы иметь что-то постоянное, например, понимание, что правда, а что нет. Задача фотографов - поймать тот кадр, который правильно покажет то, что было, что происходит сейчас. Мы должны сохранить ту память о войне и передать ее молодежи достоверно", - дополнил Бухарицин.

Фотовыставка "Россия многонациональная: наследники Великой Победы" проходит в Москве на Чистопрудном бульваре с 7 по 19 августа. Выставка организована ГРДНТ им. В. Д. Поленова.