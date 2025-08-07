В КЧР филиал Фонда "Защитники Отечества" рассмотрел около 5 тыс. обращений

Также за время работы филиала проведено свыше 200 мероприятий

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Региональный фонд "Защитники Отечества" в Карачаево-Черкесии рассмотрел около 5 тыс. обращений. За время его работы, с июня 2023 года, проведено также свыше 200 мероприятий, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Фонд "Защитники Отечества" в КЧР при активном содействии правительства республики и муниципалитетов реализует программы по оказанию юридической, медицинской и психологической помощи, а также содействует трудоустройству и реабилитации ветеранов. За время работы, с июня 2023 года, фондом рассмотрено около 5 тыс. заявлений, проведено свыше двух сотен мероприятий, большой цикл работ проводится в части патриотического воспитания молодежи", - написал Темрезов после посещения организации с полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.

Полпред и глава республики ознакомились с деятельностью и проектами фонда, встретились с ветеранами специальной военной операции, членами их семей, участниками кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" и обсудили реализуемые меры господдержки.