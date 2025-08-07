Их количество составило около 12 тыс.

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в июле зафиксировала рекордное количество детей, страдающих от острого недоедания в секторе Газа, около 12 тыс. несовершеннолетних, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю наблюдений. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В июле в Газе было выявлено почти 12 тыс. детей в возрасте до пяти лет, страдающих от острого недоедания, что является самым высоким показателем за месяц за всю историю наблюдений", - сказал он на брифинге в Женеве. "Общий объем поставок продовольствия по-прежнему совершенно недостаточен для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации", - подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ смогла подтвердить смерть по меньшей мере 99 палестинцев от голода в Газе в период с начала января по конец июля, 29 из них - дети до пяти лет. Гебрейесус добавил, что реальная цифра "намного выше".

Согласно сообщению Минздрава Газы, за последнее время от голода в анклаве умерли по меньшей мере 193 человека, в том числе 96 детей.

С 2 марта 2025 года в Газу не поступает международная гуманитарная помощь. По решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.