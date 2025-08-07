Мероприятие пройдет с 20 по 22 августа

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Около 250 участников ожидается на всероссийском форуме "Мой бизнес. Лагерь", который с 20 по 22 августа пройдет в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал министр экономического развития КЧР Артур Езаов.

"С 20 по 22 августа на площадке курорта Архыз планируется проведение всероссийского форума "Мой бизнес. Лагерь" - это мероприятие проводится под эгидой Министерства экономического развития Российской Федерации и соберет на своей площадке порядка 250 участников со всей страны", - сообщил Езаов.

По его словам, Карачаево-Черкесия выступает основным организатором и партнером форума, но также партнерами являются и другие субъекты России. "Карачаево-Черкесская Республика выступает основным организатором и партнером мероприятия, но в этом году партнерами также выступают еще и другие субъекты нашей страны - это новые регионы - Запорожская область, Донецкая Народная Республика, а также наши ближайшие соседи - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Республика Дагестан", - добавил спикер.