Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Сергей Жуков — сегодняшние кумиры молодежи. На их концертах зумеры срывают голос, а соцсети стремительно заполняются роликами под их песни. Почему молодое поколение так полюбило хиты звезд 1990-х — в материале ТАСС

"И плывет веночек…"

Если вы подойдете к человеку примерно 20–28 лет и скажете ему: "И плывет веночек вдоль ночной воды" — он, вероятнее всего, тут же с улыбкой ответит вам: "Одинокая стою на берегу". Песни Надежды Кадышевой в последнее время обрели небывалую популярность среди зумеров: они массово скупают билеты на ее концерты, снимают и активно выкладывают видео из зала в соцсети и просто накладывают ее песни на свои ролики. Как раз "Плывет веночек" и стал одним из наиболее вирусных треков на просторах интернета.

Несколько месяцев назад в соцсетях начали появляться видео "Мы с подружками спонтанно решили пойти на концерт Кадышевой, и вот что из этого вышло". И, судя по видео, вышла атмосферная вечеринка под песни, известные всем с самого детства благодаря бабушкам и мамам.

И вот добрая часть пользователей TikTok в народных костюмах и кокошниках целыми компаниями отрывается на концертах 66-летней исполнительницы.

Фанаты "Седой ночи" и мемов про подтанцовку

Но позже оказалось, что не только Кадышева вновь стала кумиром молодежи. Вирусными стали также песни Лолиты "На "Титанике" и "Раневская" — под них зумерам тоже понравилось снимать ролики. В том числе ради них они тоже стали рваться на выступления певицы.

Фанатской любви со стороны молодого поколения удостоилась и исполнительница знаменитых "Мой ненаглядный" и "Ясный мой свет" Татьяна Буланова. Недавно ее музыкальную популярность усилили и распространившиеся в сети мемы — зрители на ее концерте сняли танцоров на сцене, которые двигались очень просто и не слишком активно. Это сразу стало поводом для шуток, а Буланова мгновенно получила еще большую известность. У нее уже распланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге, нескольких городах Краснодарского края и Крыма.

Десятки тысяч поклонников также приходят на концерты коллектива "Руки Вверх!", а из песни Леонида Агутина "Остров" не так давно сделали ремикс, который тоже очень долго вирусился в сети.

И это лишь вершина айсберга. На молодежных вечеринках в разных городах России сегодня играют хиты групп "Мираж", "Комбинация", "Иванушки International" и многих других звезд, которые были популярны еще в 1990-е годы. О невероятной популярности "Седой ночи" "Ласкового мая" и говорить не стоит…

Исследование МТС Live подтверждает: артисты 1980–90-х находятся на пике популярности. Число их концертов увеличилось на 36%, а выручка — на 190%. Если в первом полугодии 2024 года средняя цена билета на их концерт составляла 3 072 рублей, но в 2025 году она выросла до 4 394 рублей.

"Они выглядят и звучат по-другому"

Причину такой популярности артистов 1990-х, по мнению музыкального критика Ильи Легостаева, стоит искать в том, как сегодня музыка распространяется среди аудитории. Если раньше этим процессом управляли издатели, которые решали, какие треки стоит продвигать, то сегодня это в руках самих слушателей. Они могут найти трек и разместить его в соцсетях по совершенно спонтанной причине, и стать популярным он может также совершенно спонтанно. Так многие старые песни и получили новую жизнь. Если они становятся трендом, это привлекает интерес аудитории к артисту.

Не менее важно, по мнению критика, что для молодых людей музыка 1990-х звучит очень необычно. Многие современные треки звучат одинаково, чего нельзя сказать о хитах 1990-х.

"На этом фоне артисты из 90-х абсолютно другие. Они выглядят по-другому, они звучат по-другому. У них очень неторопливые песни по нынешним временам. У них есть интересные куплеты. У них есть очень звучные припевы, которым легко подпевать. Я бы сказал, они "караоке-емкие". Более того, Надежда Кадышева, например, для молодежи — это просто персонаж из настоящей сказки. Они просто, наверное, не представляли, что артисты могут выглядеть подобным образом, что они могут делать на сцене нечто похожее. Поэтому, естественно, к этому есть большое любопытство", — сказал эксперт ТАСС.

К тому же для молодежи поход на концерт важен не только из-за музыки и атмосферы — оттуда они выходят с контентом для соцсетей. Молодым людям важно снять видео на фоне концерта, поэтому и спрос на них постоянно растет. А ввиду некоторого гастрольного дефицита, с которым в последние годы столкнулись российские слушатели, такие выступления становятся особенно ценными.

Кроме того, концерты становятся отдушиной для многих сегодня, когда люди чаще сталкиваются с одиночеством и разобщенностью.

"Людям сегодня непросто выстраивать отношения. А на этих концертах, судя по тем видео, которые я видела, народ, можно сказать, объединяется, возникает некая общность, близость, когда люди вместе веселятся, поют песни", — сказала ТАСС практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

"Мы вдохновили наших детей"

Популярность песен из 1990-х можно связать и с тем, что они удачно попадают в формулу хита, которая остается вне времени и не устаревает, считает музыкальный журналист Яна Чурикова. Речь идет о базовых составляющих запоминающейся песни — простая, понятная, повторяющаяся мелодия, такой же простой смысл, заводной ритмический рисунок и то, что в профессиональном написании песен называется термином "хук", — фишка, которая цепляет слушателя.

"Песни Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой тоже написаны по этим самым формулам успеха. И например, есть еще одна прекрасная группа "Руки Вверх!", возврат популярности которой как раз доказывает тезис, что хитовая формула вечна. И интерес именно к этим песням будет появляться, затухать. Но в целом за артистов, у которых это произошло при жизни, можно только порадоваться. Лучше, когда артист еще в состоянии пожинать плоды своего самого первого успеха, когда он уже стал частью культурного кода эстрадной музыки целой страны, и сейчас они могут снова вернуться к тому репертуару, быть востребованными и собирать залы. Это прекрасно", — сказала Яна Чурикова ТАСС.

Другой причиной популярности этих артистов она называет ностальгию поколения Z по тому времени, в котором они никогда не жили. По мнению эксперта, эта эпоха кажется им очень романтичной.

"Хотя люди, пережившие 90-е, помнят, что никакой романтики там особо не было. Но со временем и у нас, у поколения X, негативные черты той эпохи стираются, и остается только то, что приятно. Поэтому, возможно, это мы слишком много говорили о том, как круто было в 1990-е — эксперименты, творческая свобода. И этим самым как-то вдохновили и наших детей", — считает она.

Лидия Мисник