Изъятых в Москве у владельцев львят поселили в новом Пермском зоопарке

Животные проходят реабилитацию, получают необходимый уход и ветеринарную помощь

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Двух львят, изъятых в Москве Росприроднадзором у недобросовестных владельцев и используемых для фотосессий, поселили в новом Пермском зоопарке. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети "Вконтакте".

"Два львенка, изъятые Росприроднадзором в сопровождении сотрудников Московского зоопарка доставлены в Пермь. Молодые хищники Тоган и Аполлон успешно перенесли транспортировку и уже адаптируются к новой обстановке. Львята возрастом 1,5 и 11 месяцев были конфискованы у недобросовестных владельцев, которые незаконно использовали хищников в фотосессиях", - говорится в сообщении.

Сейчас животные проходят реабилитацию, получают необходимый уход и ветеринарную помощь.

"Решение о передаче львят в Пермский зоопарк было принято в связи с наличием подходящих условий для их содержания в новом зоопарке и опыта работы с крупными хищниками. Младшего львенка по кличке Тоган зоологи ласково называют Тотоша, первое время его выкармливали молоком. С учетом того, что животные привыкли к пристальному вниманию, им спокойнее, когда кто-то есть рядом. Пока они адаптируются к новым условиям, зоологи постоянно находятся неподалеку от них", - рассказали в зоопарке.

Зоопарк в Перми

Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи торжественно открыл новый зоопарк. Для жителей и гостей города зоопарк открыл свои двери 7 августа.

Общая площадь пространства составляет 25 га, в зоопарке более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей. Глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что это один из самых современных и технологичных зоопарков страны, его площадь в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. Здесь уже нашли свой дом более 3 тыс. животных, 80% из которых занесены в Красные книги.

В пять тематических комплексов - "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Обитатели гор", "Африканская саванна", "Тропический рай и страна обезьян" - перевезли большую часть животных. Также в зоопарке появились и новые жители: бинтуронги Лика и Лева, мунтжаки, древесные дикобразы, мандрилы, гигантские муравьеды, грифы, туканы, хайлендский скот, гималайская медведица Мика.

Пермский зоопарк ведет свою историю с созданного в 1922 году при краеведческом музее уголка живой природы. Самостоятельной организацией зоопарк стал в 1933 году. Более 90 лет он размещался на площадке площадью 1,6 га в исторической части Перми. Новый зоопарк начали строить в мае 2017 года. 13 июля 2025 года зоопарк завершил работу на старой площадке, чтобы окончательно переехать на новую - в Индустриальном районе Перми.