Число задерживающихся по направлению из Крыма поездов сократилось до пяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пять поездов по направлению из Крыма задерживаются в пути по данным на 18:00 мск четверга, сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Ранее по состоянию на 15:00 сообщалось о задержке девяти поездов как по направлению в Крым, так и в обратном направлении.

В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург, №174 Евпатория - Москва, №92 Севастополь - Москва, №98 Симферополь - Москва, №76 Симферополь - Омск , - говорится в сообщении.

Максимальное время задержки достигает шесть часов.

Ранее в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью Кубань подверглась атаке украинских беспилотников, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который находился на улице. Повреждения получили частные дома и автомобили.