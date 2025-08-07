Прокуратура Москвы за полгода добилась погашения 4,2 млрд рублей долгов по зарплатам

Обеспечение законности в сфере труда, в том числе своевременная выплата заработной платы, необходимо держать на личном контроле, отметил прокурор столицы Максим Жук

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы с начала текущего года добилась погашения задолженности по зарплатам на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил прокурор Москвы Максим Жук на заседании коллегии по итогам работы за первые 6 месяцев 2025 года.

"Проделана системная работа, итогом которой стало погашение задолженности по заработной плате на сумму 4,2 млрд рублей перед почти 19 тыс. работников", - передали его слова в пресс-службе ведомства.

Жук подчеркнул, что обеспечение законности в сфере труда, в том числе своевременная выплата заработной платы, необходимо держать на личном контроле. "Важно не только выявить нарушения и оперативно на них отреагировать, необходимо проконтролировать результат принятых мер. А это только восстановление трудовых прав, то есть фактическое погашение задолженности и выплата всех причитающихся работникам компенсаций", - добавил он.

В ведомстве также сообщили, что за указанный период количество людей, чьи права были восстановлены, возросло не только в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но и с показателями по итогам работы за весь 2024 год, а именно - 15,6 тыс. работников.