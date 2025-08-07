К дисциплинарной ответственности привлечены более 477 нарушителей, 4 служащих уволены в связи с утратой доверия

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. преступлений коррупционной направленности выявлено в Москве с начала текущего года, ущерб от них превысил 650 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры после заседания коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев 2025 года.

"В столице зарегистрировано свыше 2 тыс. преступлений коррупционной направленности, из них более половины связаны с дачей и получением взяток. Сумма возмещенного ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, превысила 650 млн рублей, в том числе изъято имущества, денег, ценностей на сумму 55,9 млн руб, арест наложен на имущество на сумму свыше 4,7 млрд руб", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за указанный период выявлено более 1,6 тыс. лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений. К дисциплинарной ответственности привлечены более 477 нарушителей, 4 служащих уволены в связи с утратой доверия.

Кроме того, по постановлениям столичных прокуроров за нарушения порядка уведомления о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих более 320 человек получили штрафы на общую сумму 16,2 млн руб. В бюджет государства взыскано почти 12 млн руб.

Также 17 административных дел было возбуждено по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица, 12 юридических лиц получили штрафы на общую сумму более 95 млн руб.