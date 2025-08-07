На особом контроле прокуратуры находится защита прав несовершеннолетних

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 65 тысяч преступлений зарегистрировано в Москве с начала текущего года, их раскрываемость возросла. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры после заседания коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев 2025 года.

"Криминогенная ситуация в столице существенно не изменилась - за первое полугодие 2025 г. зарегистрировано более 65 тыс. преступлений, их раскрываемость возросла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря принятым мерам удалось уменьшить количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Их за 6 месяцев зарегистрировано 30,8 тыс., что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе отметили, что на особом контроле прокуратуры находится защита прав несовершеннолетних. По данным ведомства, выявлено более 11,7 тыс. нарушений закона о правах детей. Большая часть из них касалась охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сферы образования.