За полгода в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено более 3,6 тыс. нарушений закона

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы с начала текущего года отказала в согласовании 66% заявлений о проведении внеплановых контрольных мероприятий в сфере бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после заседания коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев этого года.

"Принципиальный подход к рассмотрению заявлений о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ) позволил не допустить увеличения административной нагрузки на бизнес. Прокурорами отказано в согласовании 66% КНМ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за полгода в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено более 3,6 тыс. нарушений закона. Работа по этому направлению позволила защитить права более 1,3 тыс. предпринимателей.