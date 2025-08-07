По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 16,4 тыс. лиц, возбуждено 600 уголовных дел

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы с начала текущего года выявила более 67,2 тыс. нарушений прав и свобод граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после заседания коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев 2025 года.

"Отмечено, что при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено более 67,2 тыс. нарушений (61,8 тыс. - за 6 месяцев 2024 года), с целью устранения которых внесено 29,5 тыс. актов реагирования. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 16,4 тыс. лиц, возбуждено 600 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года - 396)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на непрерывном контроле прокуроров находятся вопросы соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей. "Итогом стала успешная реализация мероприятий по защите их прав, в том числе при назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставлении кредитных каникул, приостановлении исполнительных производств, помощь в решении бытовых вопросов", - сказали в пресс-службе.

Благодаря принятым мерам полностью погашена задолженность по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами средства реабилитации на сумму 542 млн рублей. Также удалось погасить задолженность управляющих компаний и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 1,2 млрд рублей. Особое внимание в указанный период уделялось защите прав дольщиков. "С начала года в результате скоординированных действий прокуроров и органов власти города количество проблемных объектов сократилось с 7 до 2, восстановлены права более 2,2 тыс. дольщиков", - сообщили в столичной прокуратуре.

Велась работа по надзору за соблюдением законов при реализации нацпроектов. В результате выявлено более 1,7 тыс. нарушений. Помимо этого, прокуроры реагировали на обращения граждан. За полгода их поступило более 268 тыс., почти половина разрешена по существу. "По-прежнему значимой для горожан формой обращения в прокуратуру оставался личный прием, на котором столичные прокуроры приняли более 37,5 тыс. граждан, из которых более половины принято лично прокурорами и заместителями", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что не первый год свою эффективность доказывает работа мобильной приемной прокуратуры Москвы. С начала года прокуроры более 320 раз выезжали в центры круглосуточного пребывания инвалидов, пенсионеров, медицинские и социальные учреждения, в том числе, где лечение и реабилитацию проходят участники специальной военной операции и члены их семей, а также к ветеранам Великой Отечественной войны и людям с ограниченными возможностями передвижения.