Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Проезда по Крымскому мосту по состоянию на 18:00 мск со стороны Тамани и Керчи ожидают 2 070 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 17:00 мск очередь превышала 2,5 тыс. автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 050 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 020 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди составляет около трех часов.

7 августа движение по Крымскому мосту перекрывали дважды: с 02:08 мск до 07:45 мск и с 08:22 мск до 09:38 мск, после чего к 10:00 мск перед Крымским мостом образовалась очередь в 3,5 тыс. автомобилей.