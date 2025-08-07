Благодаря созданию единой парковочной зоны в регионе повысится безопасность дорожного движения, повысится пропускная способность участков улично-дорожной сети, общественный транспорт будет ходить без задержек движения

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Платные парковки создадут во всех муниципалитетах Ярославской области, предусматривается организация 6 тыс. парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Заставленные машинами дворы, газоны, парковка на тротуарах и дорогах в три ряда - проблема, актуальная для всех крупных и развитых регионов. Во всех современных городах для ее решения введены платные парковки, мы также используем этот передовой опыт. Создадим в регионе единое парковочное пространство с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг", - приводятся в сообщении слова губернатора Михаила Евраева.

По его словам, в регионе будет предусмотрена широкая система льгот и резидентных разрешений. Ими смогут воспользоваться и социальные категории, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. "Все жители Ярославской области получат 50% скидку на парковку в городах региона, а гости будут платить полную стоимость", - отметил губернатор.

Благодаря созданию единой парковочной зоны в регионе повысится безопасность дорожного движения, повысится пропускная способность участков улично-дорожной сети, общественный транспорт будет ходить без задержек движения. Управлять всем платным парковочным пространством будет Центр организации дорожного движения через единую систему. Также появится единый портал и мобильное приложение, через которые можно будет узнать всю информацию о платном паркинге.

"Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку. Если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты", - цитирует пресс-служба директора Центра организации дорожного движения Кирилла Крюкова.