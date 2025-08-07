Его назначили на должность указом президента Российской Федерации от 31 июля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Дмитрий Беляев представлен коллективу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка.

"В Главном следственном управлении СК России по Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное представлению нового руководителя Главного управления генерал-майора юстиции Беляева Дмитрия Владимировича", - говорится в сообщении.

Во время выступления перед коллективом Беляев отметил, что "цель работы сотрудников СК остается всегда неизменной - это служение людям и служение закону". "Москва должна быть и оставаться самым безопасным городом и столицей права, закона", - подчеркнул он.

Беляев был назначен на должность указом президента Российской Федерации от 31 июля. По приказу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина он приступает к исполнению обязанностей с 8 августа.

С 2022 года Дмитрий Беляев возглавлял следственные органы в Дагестане. Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале, под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также убийств и других тяжких и особо тяжких деяний.