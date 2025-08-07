Объект соединит заречную и нагорную части областного центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Строительство канатной дороги через Оку началось в Нижнем Новгороде. Объект соединит заречную и нагорную части областного центра, сообщила пресс-служба правительства региона.

"После открытия канатной дороги здесь будет удобный пересадочный узел автозаводской части метрополитена с выходом к парку "Швейцария" и возможностью для пассажиров уехать в направлении Кузнечихи, минуя мосты. Время в пути на канатной дороге составит около 15 минут; для сравнения, такой же путь через Молитовский мост занимает до 40 минут. Также мы рассчитываем, что канатная дорога станет толчком для развития расположенных рядом со станциями территорий Ленинского района", - приводятся в сообщении слова замминистра транспорта и автодорог Нижегородской области Дениса Рябинина.

Директор по реализации проектов АО "Урбантех Канатные дороги" Светлана Тришина рассказала, что возведение объекта начнется с организации строительного городка и переноса коммуникаций. Для удобства жителей в строительные ограждения интегрированы баннеры с информацией о проходе к станции метро "Заречная" и остановкам общественного транспорта.

Протяженность трассы составит 3 340 м. Планируемый пассажиропоток канатной дороги - 10 тыс. человек в сутки, максимальная пропускная способность - 30 тыс. пассажиров в сутки. Канатная дорога проектировалась, учитывая расчет увеличения нагрузки на транспортную систему с вводом в эксплуатацию жилых кварталов по обеим сторонам Оки. К 2033 году там планируется построить более 700 тыс. кв. м. жилья. При этом уже сейчас на территории доступности будущей канатной дороги живут около 100 тыс. нижегородцев, которые после запуска объекта смогут экономить около 30 минут за каждую поездку.

Особенностью воздушной переправы станут прозрачные стеклянные фасады, сквозь которые будет видна работа механизмов. По замыслу архитекторов, это подчеркнет технологическое совершенство сооружения. Все три станции будут располагаться внутри закрытых павильонов с залами ожидания и лифтами. По проекту на станциях предусмотрены туалеты, комнаты матери и ребенка, зоны безопасности, операторские помещения. На линии будут курсировать кабины, оснащенные системами видеонаблюдения, кнопками связи с диспетчером, ЖК-дисплеями, колонками и USB-разъемами для зарядки устройств.

Стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей. Завершение строительных работ планируется в 2026 году, запуск дороги в эксплуатацию - в 2027 году. Это будет вторая канатная дорога в Нижнем Новгороде. Первая располагается над Волгой и ведет в город Бор, находящийся на противоположном берегу.