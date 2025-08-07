В Дагестане семье погибшего участника СВО передали орден Мужества

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев отметил, что много лет был в дружеских отношениях с погибшим, знал его как добросовестного, смелого человека

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Семье погибшего участника СВО в Казбековском районе Дагестана передали орден Мужества, сообщила пресс-служба районной администрации.

"Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, вручая орден Мужества сыну погибшего участника СВО Айгупа Абужанатова, отметил, что много лет был в дружеских отношениях с героически погибшим Айгупом, знал его как добросовестного, смелого человека", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, после гибели младшего сына и ранения старшего сына в СВО их отец добровольцем поехал в зону проведения специальной военной операции.

"Историю вашей семьи знают не только в нашем районе и республике, но и в других регионах России. После гибели младшего сына и ранения старшего сына в СВО отец добровольцем поехал в зону боевых действий, там и проявил себя мужественным бойцом, способным отдать жизнь за Родину", - цитирует пресс-служба главу муниципалитета.

Как рассказали в пресс-службе, высокую оценку Мусаев дал работе, проводимой мамой и вдовой Аминат Абужанатовой, которая сумела объединить скорбящих женщин района.