Экспозиция откроется 13 августа

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Личные вещи Александра Пушкина, его локон и посмертную маску, а также предметы, связанные с Екатериной II, Николаем I, Александром I и другими монархами, впервые покажут на выставке "Поэт и царь" в Тюмени 13 августа. Проект создан Государственным музеем-заповедником "Царское Село" совместно со Всероссийским музеем А. С. Пушкина, сообщила пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

"С 13 августа по 12 октября 2025 года в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова будет работать выставка "Поэт и царь". <...> В составе выставки 85 подлинных предметов из коллекций двух крупнейших музейных институций. Среди них личные вещи Пушкина и его семьи, и даже локон его волос", - говорится в сообщении.

В экспозиции также представят гипсовую посмертную маску Пушкина, оттиск его перстня-талисмана, сочинения поэта и другие предметы. Акцент в проекте сделан на образах пяти монархов, которые имеют отношение к жизни и творчеству Пушкина. Это, в частности, Александр I и Николай I, с которыми он встречался лично, а также Петр I, Екатерина II и Борис Годунов - личности, про которых он писал. Среди экспонатов, относящихся к правителям: шинель Александра I, бюсты Екатерины II, Николая I и Александра I, живописные полотна, добавили в пресс-службе

Проект создан Государственным музеем-заповедником "Царское Село" совместно со Всероссийским музеем А. С. Пушкина. Выставка будет дополнена просветительскими программами для взрослых и детей, в том числе лекциями и кинопоказами о жизни поэта.