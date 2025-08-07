На реализацию проекта выделят 17,9 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Херсонской области выиграла грант Президентского фонда природы с проектом по спасению популяции лошадей Пржевальского, сообщили в Минприроды региона.

"Цель проекта - создание условий для восстановления численности чистокровных лошадей Пржевальского асканийской линии до уровня самоподдерживающейся популяции в степях Херсонской области. "Аскания-Нова" - колыбель мировой программы спасения вида: именно сюда впервые в мире были завезены дикие жеребята из Монголии. Сегодня в России около 200 особей, 55 из которых находятся в "Аскании-Нова", - говорится в сообщении.

По данным министерства, средний возраст самок асканийской популяции приближается к 20 годам, что является границей репродуктивного возраста, фертильны лишь девять лошадей, еще трем до выхода из репродуктивного периода осталось 3-4 года.

Проект, на реализацию которого выделят 17,9 млн рублей, предполагает три основных направления. Это генетический анализ для точной идентификации чистокровных особей и создания национальной генетической базы данных, формирование племенных групп для предотвращения вырождения, а также создание "ковчега" - трех специализированных загонов в заповедной степи. Последняя мера позволит содержать гаремные и резервные (однополые) группы, создав генетический резерв для долгосрочного выживания вида.